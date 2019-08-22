محافظ ذي قار يعلن جاهزية القوات الامنية لمواجهة الحالات الطارئة 

(المستقلة)..اعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الخميس، عن جاهزية القوات الامنية لمواجهة اي حالة طارئة، موكدا ان الاجهزة المختصة تمتلك القدرة والكفاءة للمحافظةعلى الاستقرار والامان في ذي قار.

وقال الدخيلي ان “ذي قار آمنة بجهود ابنائها وتشهد استقرارا امنيا ملحوظا وجميع الاجهزة المختصة حرصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لافشال المخططات الارهابية التي قد تستهدف المحافظة”.

واشار الى “ان الخطط الامنية تخضع للمراجعة بصورة مستمرة ودورية ويجري تعديلها وفقا للمعطيات الميدانية”.

وبين الدخيلي ان”القيادات الامنية اتخذت كافة التدابير والاجراءات الاحترازاية وهي على جهوزية تامة للتعامل مع الحالات الطارئة وتم تشديد الاجراءات على الاماكن الحساسة وليس هنالك مايدعو للقلق”.

وتشهد محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية ( 365 كم جنوب بغداد )، استقراراً امنياً ملحوظاً إلا أنها تشهد بين مدة وأخرى أعمال عنف غالبيتها جنائية او عشائرية، فيما تنفذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين للقضاء.