محافظ ذي قار يطالب المالية بإطلاق 1600 درجة وظيفية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن مخاطبة وزارة المالية لاطلاق 1600 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك في دوائر المحافظة الخدمية .

وقال الدخيلي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان ” المحافظة ابرقت اشعارا الى وزارة المالية لغرض اطلاق درجات الحذف والاستحداث لعامي 2018- 2019 في الدوائر المنقولة الصلاحيات بعد ان قامت اللجنة المكلفة باكمال اعمالها وحصر اعداد الدرجات “.

واعرب عن ” اسفه لحذف وزارة المالية لاكثر من 1000 درجة من حركة الملاك لعام 2017 “.

واوضح ان ” الدرجات الشاغرة ناتجة عن حركة ملاك دوائر التربية والصحة والزراعة والطرق والجسور وديوان المحافظة والبلديات “.

وطالب الدخيلي ” رئاسة مجلس الوزراء باستحداث درجات وظيفية جديدة وعدم اقتصارها على الحذف والاستحداث ، لمعالجة ازمة البطالة واستيعاب الخريجين في المحافظة “.