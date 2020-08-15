محافظ بغداد يعلن تنفيذ حملة لرفع الانقاض والنفايات وفرز اراضي “كويريش “

(المستقلة)… اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا عن تنفيذ حملة لرفع الانقاض والنفايات للمباشرة بفرز اراضي منطقة كويريش على طريق بغداد_الحلة.

وقال المحافظ خلال زيارته الميدانية يرافقه مدير بلديات اطراف محافظة بغداد المهندس ياسر القريشي، الى “ان المحافظة باشرت باعمال رفع النفايات والانقاض في حي الربيع ومنطقتي الالف والالفين التابعة الى منطقة كويريش للمباشرة بفرز الاراضي”، مشيرا الى ان “هذه الجهود الخدمية تأتي بعد معاناة المواطنين من عدم وجود افراز لاراضيهم طيلة ٢٧ عاما بسبب تراكم هذه النفايات والانقاض”.

واضاف المحافظ ان “هذه الاراضي وزعت سابقا في عام ١٩٩٥ وتقدر مساحة الاراضي التي لم يستثمرها المواطنون للبناء بنحو ٢٥٠٠ قطعة ارض سكنية”، لافتا الى انه “في حالة الانتهاء من الجهود الخدمية ورفع الانقاض سيتم تسليم الاراضي الى مديرية التسجيل العقاري ومن ثم يتوجه المواطنون من اصحاب السندات الى المديرية لغرض استلام اراضيهم”.

وتابع العطا، ان “المحافظة مستمرة بعملية معالجة الطمر غير النظامي في اطراف العاصمة لفرز وتهيئة الاراضي السكنية والمناطق الصناعية وغيرها من الخدمات”. (النهاية)