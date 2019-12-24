محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في العاصمة

محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في العاصمة

(المستقلة)… أعلن محافظ بغداد محمد العطا الثلاثاء تعطيل الدوام في العاصمة يوم غد الاربعاء، للمحافظة والدوائر التابعة لها.

وقال العطا، في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “يوم غد الاربعاء عطلة رسمية في المحافظة والدوائر التابعة لها بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)”.

وكانت وكالة الانباء العراقية، أفادت في خبر عاجل بأن “يوم غد الاربعاء دوام رسمي”، مضيفةً أن “مجلس الوزراء يمنح صلاحية التعطيل للمحافظين”. (النهاية)