محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس

(المستقلة)..اعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام في دوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بأستثناء دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع موسع لخلية الازمة ان “منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس (كورونا)، داعيا المواطنين الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج او التنقل الا في الضرورة القصوى”.

وطمأن العطا ابناء محافظة بغداد بأن “دوائر المحافظة مستنفرة ووضعت على اهبة الاستعدادات لمواجهة فيروس (كورونا)”.

وفيما يخص الزيارات الدينية في شهر رجب، أشار العطا الى ان العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بهذا الشأن، داعيا اصحاب المواكب الحسينية الى ممارسة دور توعوي بمخاطر الفايروس والوباء.

من جانبه، اكد مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور چاسب الحچامي، ان “التفاؤل ما زال قائما بكبح انتشار الفايروس” ، مستدركا بالاشارة الى أن “الايام القادمة ستجعل من الواضح السيطرة على انتشاره او خروج الأمر من ايدينا”.

واضاف “في الكرخ لدينا 10 حالات مشخصة منهم 7 تماثلوا للشفاء ومن تبقوا حالتهم جيدة، والخبر السار ان كلّ الحالات من الوافدين ولم ينتشر المرض حتى الآن بالعدوى داخليا”.

من جانبه قال الدكتور عبد الغني الساعدي مدير صحة بغداد الرصافة، وجود “16 اصابة في جانب الرصافة، 8 منها تماثلت للشفاء، وما زال المرض غير متوطن”، منوها الى أن “العطلة التي تم منحها لغرض البقاء في البيت ،وعدم خروج المواطنين الا للضرورة القصوى”.

تقرر في الاجتماع الذي حضره رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي، وعضو مجلس النواب طه الدفاعي، ونائبي المحافظ الفني والإداري، اضافة الى مديري الصحة، ومدراء التربية، وقائد شرطة بغداد، والدفاع المدني وغيرها من الاجهزة الامنية والخدمية، رفع مقترح العطلة الى رئاسة الوزراء لغرض شمول كل الدوائر في العاصمة.

يشار الى ان “الدوائر المشمولة هي ديوان محافظة بغداد ووحداتها الادارية، ومديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) ومديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر) بالإضافة الى مديرية زراعة بغداد ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية”.