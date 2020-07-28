محافظ بغداد يعلن اكمال 75% من مشروع القطار المعلق

(المستقلة)… أعلن محافظ بغداد اكمال 75% من مشروع القطار المعلق، مشيراً إلى توقيع العقد مع مجموعة ائتلاف شركتي “الستوم وهونداي” قبل نهاية العام الحالي.

وقال بيان للمحافظة وتلقته (المستقلة) اليةم الثلاثاء إن ” محافظ بغداد محمد جابر العطا اجتمع مع وكيل وزارة التخطيط ماهر الدليمي و وكيل وزارة النقل سلمان البهادلي، في سبيل تفعيل مشروع القطار المعلق “الذي من المؤمل المباشرة به قريبا لحل ازمة النقل” ، لافتا إلى أن “رئاسة الوزراء ووزارتي النقل والتخطيط ومحافظة بغداد جادة بالتنفيذ

“.

واوضح العطا ان “طول المشروع ٢٢ كيلو متر يبدأ من الكاظمية وينتهي باسواق الشعب المركزية بـ ١٤ محطة وبطاقة استيعابية تصل الى ٣٠ الف مسافر في الساعة الواحدة، وبعمل يفوق الـ ١٦ ساعة يوميا وهو جزء من منظومة النقل الشامل لجانبي الكرخ والرصافة”.

وقال وكيل وزارة النقل سلمان البهادلي بحسب البيان ان “مشروع القطار المعلق تحول الى وزارة النقل كونه ضمن التخصص القطاعي، وتم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية المحافظة والامانة والملاكات الهندسية المختصة”، مبينا ان “٧٥٪ من المشروع مكتمل وما تبقى هو جوانب ادارية فقط”.

بدوره، قال وكيل وزارة التخطيط ماهر الدليمي، إن “تأخر المشروع جاء لأسباب مالية وفنية وتمت معالجة ذلك مع قيام وزارة التخطيط بإدراجه، وهو من المشاريع المهمة لحل ازمة النقل”، لافتا الى ان “اجتماع اليوم خرج برؤية متكاملة عن ادارة وانجاز المشروع”.

وتابع البيان ان الاجتماع حضره نزار سلطان عضو مجلس محافظة بغداد السابق ومدير الدائرة الفنية عباس عمران والجهات المعنية لاستكمال اجراءات المشروع والادراج ضمن الموازنة والاسراع بتوقيع العقد مع مجموعة ائتلاف شركتي الستوم وهونداي قبل نهاية العام الحالي. (النهاية)