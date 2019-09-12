محافظ بغداد يعلن إنجاز 47% من اعمال مستشفى النعمان العام

(المستقلة) … اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الخميس، عن انجاز 47% من اعمال مشروع مستشفى النعمان العام.

وقال الجزائري في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، انه تم “انجاز 47% من مشروع مستشفى النعمان العام”، مبينا ان “المستشفى تبلغ سعته 75 سريرا ويضم جميع الاختصاصات الطبية وصالة عمليات جراحية متكاملة وبمواصفات عالمية حديثة”.

وأضاف ان “المستشفى يأتي لخدمة أهالي منطقة الاعظمية والصليخ ويغطي شارع حيفا وجزء من العطيفية والمناطق القريبة من المستشفى”، لافتا الى ان “نهاية هذا العام ستشهد اكمال الهيكل الانشائي للمستشفى”.