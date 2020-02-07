محافظ النجف يدعو للتهدئة وعدم الأنجرار وراء الاشاعات والفتن

(المستقلة).. دعا محافظ النجف لؤي الياسري جميع ابناء المحافظة الى التحلي بالمسؤولية الكاملة وعدم الانجرار وراء الاشاعات والفتن المغرضة والمحافظة على أمن المدينة المقدسة والمواطنين .

وطلب الياسري في بيان اصدره اليوم، من المعتصمين والمتظاهرين في ساحات التظاهر الى طرد من وصفهم بـ”المندسين والمخربين وتسليم من يحرف التظاهرات الى القوات الامنية المرابطة في ساحات التظاهر”.

واكد الياسري تشكيل لجنة تحقيقية عليا لكشف ملابسات ماحصل يوم الاربعاء من “أحداث مؤسفة” راح ضحيتها عدد من الشهداء و الجرحى، و”تسليم التقرير النهائي الى الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن واراقت الدماء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.

واعلن الياسري عن تعاون الحكومة محلية في المحافظة ” التام والكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء واطلاعها على مجريات الأحداث”.

و وجه القوات الامنية كافة “ان تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وحماية ساحات التظاهر ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن والحفاظ التام على الممتلاكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام” .