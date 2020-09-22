محافظ البنك المركزي يلغي التوقيع بالاسم على العملة

المستقلة.. أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة.

و قرر مخيف لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة شؤون العملة في البنك المركزي،الثلاثاء، بحضور الأعضاء كافة، “عدم استخدام التوقيع برسم الاسم” الذي سبق وأن أقرته اللجنة في اجتماع سابق.

وبحثت اللّجنة،حسب بيان عن البنك، جملة من المواضيع واتّخذت عدداً من القرارات التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى إدارة العملة وتحسينها.

يذكر أن توقيع محافظ البنك المركزي السابق علي العلاق باسمه على العملة قد اثار وقتها العديد من الاعتراضات والانتقادات.