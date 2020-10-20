محافظ البنك المركزي يبحث الفرص الاستثمارية مع مجموعة من المصارف الالمانية

المستقلة /- بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، فرص الاستثمار ، مع مجموعة من المصارف الالمانية الكبيرة.

وقال البنك المركزي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان محافظ البنك المركزي العراقي عقد سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الالمانية الكبيرة، وبحث فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية ، الامر الذي لاقى استجابة عالية من المصارف الالمانية ، التي اكدت رغبتها في استكمال المباحثات في بغداد قريبا”.

واضاف :” ان المحافظ شارك برفقة وزير المالية علي علاوي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التنمية والاقتصاد ووزارة المالية الالمانيتين وذلك في اطار الزيارة الجارية الى المانيا، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها المستقبلية”.