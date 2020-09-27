محافظ البنك المركزي يؤكد اهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية
المستقلة /- اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية.
وذكر بيان لاعلام البنك تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان المحافظ عقد الاجتماع الاول للقطاع المصرفي في مبنى البنك المركزي”.
واضاف :” تم خلال الاجتماع عرض الرؤية المستقبلية لعمل البنك المركزي العراقي في ظل الازمة الاقتصادية ، كما طرحت بنود ورقة الاصلاح للقطاع المصرفي التي ستتم المباشرة بها قريبا”.
واكد محافظ البنك المركزي اهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة القادمة ، مبينا :” ان البنك سيكون داعما للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي”.
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