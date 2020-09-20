محافظ البنك المركزي الجديد يضع ورقة لاصلاح القطاع المصرفي

المستقلة /- اعلن البنك المركزي العراقي عن اعداده ورقة اصلاح القطاع المصرفي ، مؤكدا ان البنك ستتبنى تلك الورقة تمهيدا لاقرارها والمباشرة بتنفيذها “.

وذكر بيان للبنك تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد :” ان محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ترأس امس السبت اجتماعا لمجلس المديرين العامين في البنك”.

واضاف : ” ناقش الاجتماع عددا من المواضيع كان ابرزها اعداد ورقة لاصلاح القطاع المصرفي، وتبنى المجلس تلك الورقة تمهيدا لرفعها الى مجلس ادارة البنك المركزي لاقرارها والمباشرة بتنفيذها “.