محافظ البصرة يفتح باب الترشيح لمنصب مدير شرطة المحافظة

(المستقلة)/نريمان المالكي/..دعا محافظ البصرة، اسعد آلعيداني ، ضباط المحافظة إلى الترشح لشغل منصب مدير شرطة المحافظة ، بعد ساعات من تسلم قائد السشطة الجديد منصبه بالوكالة.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة وحضرته (المستقلة) أن ” مدير الشرطة الجديد اللواء الركن جاسم السعدي تسلم منصبه الجديد بالوكالة وأن عملية التسليم والاستلام جرت بسلاسة “، معلنا بالوقت نفسه “عن فتح باب الترشح للمنصب اعتبارا من الأحد المقبل” .

ودعا مجلس المحافظة ﻻختيار من هو مناسب لشغل منصب مدير الشرطة بعد عرض اﻻسماء المرشحة عليه”.

واكد العيداني انه “ليس لديه اعتراض على اي ضابط تنطبق عليه الشروط بما فيهم القائد الجديد لشرطة البصرة “.

واشار الى انه “ﻻيوجد اي تدخل سياسي في قرار استبدال قائد الشرطة السابق اللواء عبد الكريم مصطفى ﻻن قائدي الشرطة كلاهما من نفس التوجهات “.

وشدد على ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي هو اكثر شخص ملتزم بالدستور “،نافيا ان “يكون الموضوع تمرد او قضية اعتزاز بالراي لكنه قضية دستورية وكل الصفات في العراق يجب ان تحتكم للدستور وعندما تصل الى طريق مسدود ستذهب الى الدستور “.