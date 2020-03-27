محافظ البصرة يعلن عن تشديد الاجراءات ومنع الحركة بين مدن المحافظة

(المستقلة)/نريمان المالكي/.. حذر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني من أن يكون الأسبوع المقبل الأشد على محافظة البصرة، مطالبا المواطنين بالتعاون والبقاء في المنزل.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، ” سمحنا بالحركة في الأيام السابقة لقضاء حاجات بسيطة، ولكن سنقيد كثير من الأمور بدءاً من يوم غد”، مبينا بأنه تقرر منع التحرك ما بين الأقضية ومركز المدينة.

واضاف كما سيتم تقييد حركة قسم كبير من المسموح بحركتهم ، منوها الى استثناء الإعلاميين من ذلك.

واشار العيداني الى أن محافظة البصرة شهدت وفاة 7 حالات من المصابين بفايروس كورونا ، مشددا على أن الأجهزة الامنية والصحية “التعامل مع الموضوع بجدية حتى وإن اضطررنا لاستعمال القوة من أجل الحفاظ على سلامة الناس”.

واضاف ” إلى الآن لم نستخدم القوة لأملنا الكبير بمواطنينا للالتزام بالتعليمات”، محذرا من أن البصرة “معرضة إلى إصابات أكثر وعلينا الالتزام والتواجد في المنازل”.

واعلن ان القوات الامنية في البصرة قد دخلت اعتبارا من اليوم حالة إنذار (ج) وستعمل على “تطويق المناطق وعزلها واحدة عن الأخرى حتى المناطق في مركز المدينة” ، منوها الى ايقاف حركة حتى من تم استثنائهم سابقا والذين بدءوا يستخدمون الباجات التعريفيّة ويستغلون الموقف، وتوجيه تعليمات بمنع الحركة إلا من لديه عمل رسمي.

واوضح العيداني أن الاعلام يتحمل مسؤولية كبيرة بشأن التثقيف حول الإجراءات الوقائية، كما أن القوات الأمنية “لها واجب بطولي للحفاظ على المواطنين في المحافظة”.

وفي الوقت الذي أكد مسؤولية المحافظة بشأن”توفير الحاجات الأساسية للمواطنين وعدم السماح برفع الأسعار”، دعا أهالي البصرة “بزيادة المكوث في المنزل وقلة الحركة للحفاظ على الصحة العامة”.

ونوه الى أنه من الممكن تقليل “حركة أصحاب المواد الغذائية هذا الأسبوع من الثامنة صباحاً للواحدة ظهراً”.

وفي الوقت الذي اشار الى تميز العراق بموضوع التكافل الاجتماعي ، اشار الى انه بأمكان ” أي عائلة محتاجة للمواد الغذائية الاتصال على الرقم ١١٥ وستصل لها المواد إلى المنزل”.

ودعا العيداني منظمات المجتمع المدنيّ للتكاتف والتعاون مع خلية الأزمة لإيصال المواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين.