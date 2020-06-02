محافظ البصرة يعلن اطلاق سراح المتظاهر ”جبار علي“ وبناء دار له

( المستقلة)… كشف محافظ البصرة، اسعد العيداني، عن إطلاق سراح المتظاهر جبار علي الذي اعتقل مؤخرا، منقبل القاضي المختص في محاكم البصرة، لافتا الى أنه سيتبرع ببناء دار له ومن حسابه الشخصي مراعاة لوضعهالاجتماعي.

وقال العيداني في بيات له تلقته ( المستقلة).. اليوم الثلاثاء ، إنه تابع موضوع إطلاق سراح المتظاهر جبار علي مقابل كفالة مالية بعد ان تكتمل كافة الإجراءات المتعلقة بإلافراج عنه، مشيراالى انه سيقوم بالتبرع ببناء دار له.

واكد محافظ البصرة أنه لا يمانع في أن يخرج اي مواطن بصري بالتظاهرات بالطريقة السلمية التي تطالب بالحقوقالمشروعة، مردفا انه “اليوم مع كل أبناء الشعب البصري للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون العراقي“.

واعتقل جبار علي منذ ايام، وعلق محافظ البصرة اسعدالعيداني في حينها، بالقول ان الاعتقال نفذ في ضوء مذكرةقضائية سابقة.

وتظاهر العشرات من الاشخاص في محافظة البصرة يوم اولمن امس الاحد منددين بالقاء القبض على الناشطبالاحتجاجات من قبل السلطات الامنية.( النهاية)