محافظ البصرة يرفع دعاوى قضائية ضد شركات نفطية أجنبية ويتهم الحكومات المتعاقبة

(المستقلة)… أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني عن رفع دعاوى قضائية ضد شركات نفطية أجنبية، متهما الحكومات الاتحادية المتعاقبة بـ”مجاملة” تلك الشركات.

وطالب العيداني في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة وزارة النفط بـ”إلزام الشركات النفطية ضمن جولات التراخيص بتطبيق شروط ومعايير البيئة، مشيراً الى ان “حكومة البصرة سبق وان طالبت الشركات النفطية بذلك وفق كتب مخاطبة رسمية”.

وقال العيداني ، إن “الحكومات العراقية المتعاقبة لديها مجاملات اكثر من اللازم مع الشركات” وفق تعبيره”، مبيناً ان “تلك المجاملات تنعكس سلباً على حياة المواطن البصري”.

ودعا محافظ البصرة الشركات النفطية إلى “ضرورة دفع التعويضات المناسبة نتيجة تضرر المواطنين جراء الانبعاثات النفطية على اهالي محافظة البصرة”.

وتابع العيداني أن “بعض القضايا السياسية و التظاهرات وانتشار وباء جائحة كورونا سبب في تأخر العمل بهذا الملف”، منوها الى انه “وجه اهالي منطقة نهران عمر شمال المحافظة قبل شتة اشهر ولاكثر من مرة باقامة دعوى قضائية ضد الشركات النفطية الاستثمارية في تلك المنطقة”. (النهاية)