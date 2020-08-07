محافظ البصرة : وصول 15 طنا من غاز الأوكسجين المسال للمستشفيات

المستقلة /- اعلنت خلية الازمة في البصرة ، عن وصول (15) طنا من مادة غاز الأوكسجين المسال الى المحافظة سيتم توزيعه على المستشفيات التي تحتاج الى كميات من الأوكسجين.

وقال رئيس الخلية محافظ البصرة اسعد العيداني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة “وصلت المحافظة اليوم (15) طنا من مادة الأوكسجين المسال والذي تم استيراده من شمال يالعراق .” وسيتم الإستفادة منها في المستشفيات التي تحتاج كميات من الأوكسجين وكذلك للمرضى المصابين بوباء كورونا في الردهات الوبائية في بعض المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا.

وجدد العيداني ” مطالبته ابناء البصرة بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للتقليل من انتشار الأصابات بوباء كورونا ، داعياً اياهم الى التعاون مع ابطال الصد الاول من الكوادر الصحية العاملين في الردهات الوبائية وباقي المؤسسات الصحية الاخرى المنتشرة في عموم المحافظة.