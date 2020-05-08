محافظ الانبار يقرر الغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات 

المستقلة .. قرر محافظ الانبار ، الجمعة، الغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات في المحافظة.

وقال رئيس خلية الازمة في المحافظة المحافظ علي فرحان الدليمي، في بيان مقتضب صدر، اليوم، وتلقت المستقلة نسخة منه، إنه قرر الغاء العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في محافظة الانبار كونه لاينسجم مع الوضع الصحي والامني والاستقرار الاداري الذي تعيشه المحافظة .

وقررت اغلب المحافظات الغاء العمل بهذا النظام الذي استجد مؤخرا من قبل خلية الازمة، ضمن اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، إلا أنه مازال ساريا في العاصمة بغداد ، وسط انتقادات واسعة من قبل المواطنين لعدم ثبوت فاعليته في الحد من الاختلاط..