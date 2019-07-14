محافظ نينوى الاسبق يقترح إعادة إعمار نينوى من عائدات حقلين نفطيين

(المستقلة) … اقترح محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي، اليوم الاحد، اعادة اعمار المحافظة عبر واردات حقلين من الحقول النفطية المستكشفة، مبينا ان اعمار المحافظة يحتاج الى ما يقارب 20 مليار دولار.

وقال النجيفي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “محافظة نينوى تحتاج الى مبلغ ما بين (17 – 20) مليار دولار ضمن حملة اعمار تستغرق 5 سنوات وتشمل قطاعات، الصحة، التعليم، الكهرباء، سد الموصل، مشاريع الري الشرقي والجنوبي وتطوير الزراعة، إنشاء مدن صناعية، المجاري (ايمن وأيسر الموصل بالاضافة الى مدن المحافظة الكبيرة)”.

واضاف أن “مدينة الموصل ومدن المحافظة تحتاج الى (تبليط، تقاطعات مجسرة، حدائق عامة)، آليات ومعدات لجميع بلديات المحافظة، معامل نفايات، قطاع الاسكان الحكومي مع إطلاق الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيعه، طرق دولية سريعة وربط سكة الحديد الدولية بين العراق والموانئ التركية ، تطوير قطاع الاتصالات ، مشاريع التنمية البشرية وتطوير الإدارة بالاضافة لاعمار المدينة القديمة مع الحفاظ على طابعها التراثي”.

واكد أن “هذا المبلغ يمكن توفيره اذا وافقت بغداد على تخصيص واردات حقلين من الحقول النفطية المستكشفة وغير المستغلة لمدة 5 او 6 سنوات”، موضحا انه “يجب الدخول في مفاوضات مع اقليم كردستان وبغداد لتخصيص جزء من واردات الحقول النفطية في المناطق المتنازع عليها لاعمار المناطق نفسها ..فان كنا مختلفين في عائديتها فلنتفق على أعمارها سوية من وارداتها”.