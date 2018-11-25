محافظ الإسكندرية يلتقي مع وكالة المدن والأقاليم البحر متوسطية المستدامة AVITEM لبحث سبل التعاون

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التقي الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع مسئولي وكالة المدن والأقاليم البحر متوسطية المستدامة AVITEM ، لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بحضور السيد برنارد فاليرو مدير وكالة المدن والأقاليم البحر متوسطية المستدامة، والسيد بيار ماسيس مدير عام الشراكات والتمويل، والسيد هشام ماهر قنصل عام مصر بمرسيليا، والسيدة جنينا هيررا قنصل عام فرنسا بمصر. وذلك خلال حضور المحافظ فاعليات مؤتمر ” البحر المتوسط المستقبل” الذي دار “حول الشباب والإبداع“.

وخلال اللقاء؛ ذكر المحافظ أن هناك مشروع كبير بالنسبة لموضوع الفيضان وهو نظام الإنذار المبكر للأمطار قبل سقوطها بحوالي 15 يوم، ويتم ذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية. وعقب السيد/ فاليرو أنه يوجد برنامج لدي الوكالة مثل ذلك البرنامج ولكنه مازال قيد التطوير ويتم تطبيقه في فرنسا وإيطاليا وبالأخص في المنطقة الجبلية، مؤكدا أن الوكالة الفرنسية للتنمية لديها خبرة ومهندسين متخصيصين في نظامالإنذار المبكر.

من جانبه؛ استعرض السيد برنارد فاليرو نبذة عن الوكالة التي أنشئت عام 2012 عقب المؤتمر الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط وهي تمثل حلقة الوصل بين الدولة ووزارة الخارجية والسلطات المحلية وإقليم بروفونس ألب كوت دازورو المنشأت العامة في البحر المتوسط. والهدف منها هو مشاركة الخبرات والتدريبات والتعاون بين مختلف دول الإتحاد من أجل المتوسط. وأشار إلي إمكانية القيام بتدريب المهندسين المصريين بمرسيليا