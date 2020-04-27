محافظ اربيل : يلوح بالتراجع عن التسهيلات في ظل فرض حظر التحوال في حال عدم التزامهم

( المستقلة)…. لوح محافظ اربيل فرصت صوفي يوم الاثنين بالتراجع عن التسهيلات المقدمة للسكان في ظل فرض حظر التجوال جراء تفشي فيروس كورونا في حال عدم التزامهم بالتعليمات والتدابير الوقائية.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي عقده اليوم “ادعو المواطنين في المحافظة لمراعاة التدابير الوقائية فقد دخلنا في مرحلة الوقاية لان اغلب المناطق والمحال التجارية والصناعية تمت اعادة فتحها واذا لم يبادر السكان بالحذر ومراعاة الاجراءات الصحية فقد نصل لمرحلة صعبة وحينها ستخرج الامور من ايدينا”.

واضاف “لذا نأمل من سكان اربيل ان يتعاملوا مع الوضع بوعي تام فنحن لم نخرج باي شكل من الاشكال من مرحلة الخطر وفيروس كورونا خطر جدا خطر ولكن مزاولة الناس لأعمالهم اليومية مهمة جدا بالنسبة لنا و لا ينبغي ان تتوقف”.

واردف صوفي بالقول انه “اذا تعاون السكان والتزموا فاننا سنخطوا اكثر نحو اعادة الحياة الى طبيعتها لكن خلاف ذلك وفي حال وصولنا لوضع صعب لا يطبق معها السكان التدابير الوقائية فاننا سنضطر بالتراجع عن التسهيلات المقدمة لهم”.