محافظ اربيل : يعزو ارتفاع أصابات كورونا الى عدم التزام السكان بالتعليمات

(المستقلة)… عزا محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان فرست صوفي ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا الى عدم التزام السكان بالتعليمات والتدابير الوقائية.

وقال صوفي في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش لقائه الطلبة الاوائل للصفوف المنتهية مرحلة الاعدادية في الاقليم، إن الذي لم نكن نرغب به قد حصل، مردفا بالقول ان اتخاذ الاجراءات الوقائية لم تكن بالمستوى المطلوب مما ادى الى ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا في اربيل.

وتابع صوفي “نحن على استعداد لاتخاذ الاجراءات كافة، ولكن نعتقد انه حاليا افضل حل هو استخدام الكمامة في الاماكن العامة، مشددا انه ليس امانا سوى اللجوء الى الاجراءات الوقائية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

وقال المحافظ عن اجراءات الحظر بين اربيل وباقي المحافظات داخل وخارج كوردستان “نحن حاليا ملتزمون بتوصيات وزارة الصحة ولن نتخذ اي قرار دون الرجوع الى وزارة الصحة”. (النهاية)