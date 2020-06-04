محافظه صلاح الدين تعلن عن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا

المستقلة .. اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الخميس، عن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا لامرأتين كانتا بزيارة لبغداد.

وقال المتحدث باسم خلية الازمة في المحافظة جمال عكاب في بيان تلقت المستقلة، نسخة منه انه “تم تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في المحافظة لامرأتين كانتا بزيارة لبغداد قبل فترة وظهرت عليهن اعراض المرض”.

واضاف انه ” تم اخذ مسحات لهن وظهرت اليوم الاصابة”، مشيرا الى انه “تم اتخاذ اجراءات مسحات الملامسين من قبل المفارز الطبية في قضاء بلد”.

وتابع “الان هن في الحجر الصحي في مستشفى قضاء بلد”.