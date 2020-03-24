محافظة عراقية تسجل اول حالة وفاة لرجل بفايروس كورونا

( المستقلة)….أعلنت محافظة المثنى عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل ثمانيني.

وقال مدير عام صحة المثنى عون هاني في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن “رجلا يبلغ من العمر 83 عاما توفي اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا”، موضحا أن “الرجل وصل الى مستشفى الحسين التعليمي في السماوة مساء يوم امس وهو في حالة حرجة”.

وأضاف “تم أخذ المسحات وإرسالها الى المختبر المركزي في العاصمة بغداد وهو من الملامسين لاحد الحالات المؤكدة”.

ودعا هاني جميع مواطني المحافظة إلى “البقاء في منازلهم والأخذ بالإرشادات الصحية”. ( النهاية)