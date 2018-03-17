محافظة جنوب سيناء تحتفي بذكرى تحرير طابا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

احتفت اليوم محافظة جنوب سيناء بذكرى تحرير طابا التي تعد اخر مدينة مصرية تم تحريرها من الاحتلال الاسرائيلي.

حضر الاحتفالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء ابوبكر الجندي وزير التنمية المحلية والدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور خالد عناني وزير الاثار ونخبة من المسئولين والتنفيذيين ومراسلي وكالات الانباء والقنوات والصحف العالمية .

وشارك في احياء الاحتفالية فرقة الشرقية للفنون الشعبية ونخبة من كورال الاطفال الذي تغني بالعديد من الاغاني الوطنية وعدد من رهبان سيناء وممثلين للقبائل والبدو كمااقيمت مراسم رفع العلم المصرى في طابا بمصاحبة عزف الموسيقي العسكرية كما قام المسئولين والوفود بزيارة منفذ طابا البري .