محافظة بغداد تنفذ مشروع مبنى لمديرية الاحوال المدنية والجوازات العامة

المستقلة/- تنسق محافظة بغداد مع مديرية الاحوال المدنية والجوازات العامة، لتغطية حاجتها من المباني بالعاصمة لاسيما في المناطق المكتظة بالسكان.

وذكر محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا بتصريح للصحيفة لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، ان المحافظة تنفذ حاليا مشروع انشاء مبنى لمديرية الاحوال المدنية والجوازات العامة، وعدها من الابنية المهمة التي تقدم خدماتها لعموم البلاد بمجال اصدار الوثائق.

وبين ان البناية ستحل مشكلة الاكتظاظ التي يعانيها المبنى القديم، إذ تضم خمسة طوابق وستجهزها المحافظة بالمستلزمات الحديثة والاثاث بما يواكب التطور الحاصل بمجال اصدار الوثائق ليتم تسليمها الى المديرية خلال مدة لا تتجاوز العام.

واشار العطا إلى انه جرى التباحث مع مدير عام المديرية اللواء رياض الكعبي لإعداد خطة لتغطية جميع احتياجاتها بالعاصمة من مباني اصدار وثائق: الجوازات والبطاقة الوطنية الموحدة وهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية، مشيرا الى ان الكثير من مناطق العاصمة تفتقر الى مباني اصدارها.

واردف ان الخطة تشمل اعداد مقار ومبانٍ لتغطية الحاجة الماسة اليها وتقليل الزخم الحاصل عليها من خلال انشاء بنايات جديدة بدلا من المتهالكة لتقدم خدمات نموذجية والكترونية حديثة للمراجعين.