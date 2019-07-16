محافظة بغداد تنظم ندوة علمية عن مواقع التواصل الاجتماعي وتاثيرها في المجتمع

(المستقلة).. نظمت محافظة بغداد بالتعاون مع لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية، لمناقشة اثار مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع.

وتطرق محافظ بغداد فلاح الجزائري في تصريح على هامش الندوة التي عقدت في مبنى المحافظة، الى اهمية عقد مثل هكذا ندوات بحضور اساتذة مختصين لأرسال رسالة الى الجهات المسؤولة بأن يكون هناك استخدام واع لمواقع التواصل الاجتماعي وتوفير فرص افضل للشباب بهدف عدم اشغاله بأمور تسبب اضعاف النسيج الاجتماعي والتفكك الاسري.

ودعا الجزائري المسؤولين في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين والعلماء الى تحمل المسؤولية والانتباه للرسائل السلبية التي ترسل من قبل هذه المواقع والبحث عن حلول افضل للشباب العراقي وبناء المجتمع.

وتضمنت الندوة اوراقا بحثية قدمها اساتذة من كلية الاعلام في جامعة بغداد، وباحثون من جمعية العلاقات العامة العراقية( ipra) توزعت على جلستين ترأس الاولى ا.د.عبد الامير الفيصل ، فيما ترأس ا.م.د رشيد حسين الشمري الجلسة الثانية.

وتناولت الاوراق البحثية اهمية مواقع التواصل الاجتماعي وتوسع عدد المشاركين فيهاـ اضافة الى الأنعكاسات الايجابية والسلبية، والكيفية التي يمكن من خلالها تخطي الاثار السلبية وتمكين المجتمع من التعامل الصحيح والايجابي مع مواقع التواصل الاجتماعي باشكالها المختلفة، عبر عدد من التوصيات التي قدمها الباحثون.

وفي ختام الندوة التي حضرها شخصيات دينية وسياسية واجتماعية اضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني ،وزع المحافظ الشهادات التقديرية على المشاركين .