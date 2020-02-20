محافظة النجف تطالب بغداد بحظر دخول فئة محددة من الإيرانيين اليها

(المستقلة)… طالب محافظة النجف لؤي الياسري يوم الخميس الحكومة الاتحادية في بغداد بحظر دخول فئة محددة من المواطنين الإيرانيين إلى المحافظة لمنع انتقال فيروس “كورونا”

وقال الياسري في بيان له تلقته (المستقلة).. إنه يطالب الحكومة الاتحادية بـ”منع دخول المسافرين في الوقت الحاضر القادمين من مدينة قم المقدسة تجاه محافظة النجف الاشرف وخصوصا عبر مطار النجف الدولي”.

وأضاف، أن “الحكومة المحلية اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا بعد تسجيل اصابات في مدينة قم المقدسة”.

وحذر الياسري المواطنين العراقيين من السفر إلى مدينة قم، مشدداً على “إدارة مطار النجف الدولي واللجنة الصحية المكلفة وخلية الأزمة بخضوع الجميع للفحوصات الطبية الوقائية”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، غلق منفذ الشيب الحدود مع ايران بشكل كامل، فيما دعت محافظة واسط، الحكومة العراقية لغلق منفذ زرباطية الحدودي مع ايران.

كما اعلنت البصرة، اقامة حجر صحي لعائلة عراقية قادمة من الصين عبر ايران، اعقبتها بقرار منع دخول الوافدين من ايران، او اشتراط فحص طبي لبيان عدم الاصابة بكورونا.

وبحسب تلفزيون “ايران انترناشيونال”، فقد تم تسجيل 9 وفيات بكورونا في مدينة قم، وتسجيل عدة اصابات في مدينة مشهد.

ولم تعلق السلطات بشكل رسمي على هذه المعلومات، مكتفية باعلان عن حالتي وفاة في قم امس الاربعاء، وثلاث اصابات اخرى بالفيروس.