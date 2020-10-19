محافظة المثنى : لدينا 200 رخصة استثمارية برأس مال تجاوزت 4 مليار دولار

المستقلة/ – اعلنت هيئة استثمار المثنى، ان عدد الفرص الاستثمارية العاملة في المحافظة تجاوز الـ 200 رخصة في مختلف القطاعات.

وقال مدير عام الهيئة عادل الياسري في حديث لـ صحيفة ”الصباح”: ان راس المال الاستثماري المتداول حالياً في المحافظة يصل الى اربعة مليارات دولار، مشيرا الى ان هذه المبالغ تستخدم من اجل تمويل مشاريع مهمة، مضيفا ان القطاعات تشمل السكن والتجارة والزراعة والصناعات الإسمنتية والغذائية.

وأشار في السياق نفسه الى ان المحافظة أصبحت تحتل مرتبة متقدمة على مستوى البلاد في مجال انشاء المشاريع الاستثمارية مقارنة مع باقي المحافظات.