محافظة القاهرة تستعد لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية الاستعداد للحدث العالمي بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بمصر القديمة وهو ما يتم التنسيق له بالتعاون مع وزارات الآثار والإسكان وعدد من الجهات المعنية وهو ما لا يقل أهمية عن استقبال دورة كاس الأمم الإفريقية بالقاهرة .

وأكد المحافظ بأنه يتم الاستعداد من الآن بتحديد خط السير والعمل على إظهاره بالمظهر اللائق بالعاصمة من إعادة طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على خط السير ورفع كفاءة الطرق بإعادة الرصف وإستكمال الأرصفة وطلاء الدورات وكذلك صيانة الكباري مع إعادة طلاء أجسامها وباطنها وأعمدتها ، وتنسيق المسطحات الخضراء وزراعتها مع تقليم الأشجار ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وإعادة التخطيط المروري لكافة الشوارع.

وأشار المحافظ بأنه بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات وإعادة استغلال بحيرة عين الصيرة الاستغلال الأمثل بإعادة تأهيلها والقضاء على أسباب التلوث بها مع توسعتها ووضع تصميم أمثل للكورنيش الخاص واستغلال ضفافها بإقامة عدد من الأنشطة التي تتناسب مع المنطقة كمتنزه سياحي . . فإنه جارى حالياً أعمال تطهير البحيرة بمعرفة وزارة الري مؤكداً على رئيس حي مصر القديمة بتقديم كافة التسهيلات وسرعة منح التصاريح اللازمة للانتهاء من أعمالهم ، كذلك سرعة التنسيق مع اتحاد ملاك وشاغلى العقارات المطلة على المتحف وكذلك المجتمع المدني لإعادة طلائها وإزالة التشوهات البصرية بمحيط المتحف .

وشدد المحافظ على رفع كافة الاشغالات والتشوهات والمخلفات في نطاق منطقة الفسطاط مع استكمال جهود المحافظة بإزالة العشوائيات والمدابغ وأكشاك أبو السعود بالكامل لتنفيذ المخطط العمراني للمنطقة بتحويلها إلى منطقة مزارات تراثية عالمية بما تضمه من آثار متميزة كسور مجرى العيون ومتحف الحضارة ومسجد عمرو بن العاص والكنائس القديمة والمتحف القبطي والمعبد اليهودي وخلافه .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لوضع خطة العمل لتطوير منطقة الفسطاط والاستعداد لاحتفال نقل المومياوات الملكية بحضور اللواء أحمد فؤاد ، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائبي المحافظ للمنطقتين الجنوبية والغربية ، واللواء / محمد حنفي السكرتير العام ، ورؤساء الأحياء المعنية ، واللواء / هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق ، وعدد من قيادات المحافظة .