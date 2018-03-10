محاضر في جامعة لبنانية يحمل رضيعا أثناء الشرح

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة لمحاضر جامعي يحمل رضيعًا أثناء شرح الدرس.

وقد تصدّر حسن شمص، المحاضر في الجامعة اللبنانية، صفحات رواد الإنترنت في لبنان، بعد أن نشر صورًا على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك وهو يحمل الرضيع.

وقد أرفق الصور بتعليق شرح فيه، أنّ الطالبة كانت مجبرة على إحضار طفلها لكي تستطيع حضور الدرس، ولكنّ الطفل بدأ بالبكاء فحمله ليحاول تهدئته فغفا على كتفه خلال الشرح.

كما كتب شمص ممازحًا، أنه متأكد من أنّ الطفل فهم كل الدرس، لأنه كان قريبًا جدًّا إليه، ووصف الحصة بأنها كانت من أجمل المحاضرات.

وقد حظيت الخطوة بإعجاب الآلاف، إذ اعتبروا أنها إنسانية كبيرة من المحاضر، الذي بدوره دعم تلميذته وشجّعها على متابعة الدرس رغم أمومتها ومسؤولياتها الكبيرة.(النهاية)