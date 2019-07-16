محاضرة تثقيفية حول مخاطر المخدرات لمنتسبي العتبات الحسينية والعباسية

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أقام قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابع لقيادة شرطة محافظة كربلاء ، الثلاثاء، محاضرات توعوية وتثقيفية لمنتسبي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية حول مخاطر المخدرات .

وقال مصدر أمني لـ ( المستقلة ) ، بهدف الحد من ظاهرة المخدرات ومحاربتها معاً ، أقام قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية محاضرات توعوية وتثقيفية لمنتسبي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية حول مخاطر المخدرات ، وانواعها، واسبابها ، واثارها ، على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي والابتعاد عنها “،

وبين إن “الهدف من المحاضرة جاء وفقاً لتوجيهات الفريق الدكتور ياسين طاهر الياسري وزير الداخلية ، وتنفيذا لأوامر قائد شرطة محافظة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني”.

الى ذلك شدد قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء احمد زويني ، على اعتماد خطط علمية وعملية يتم من خلالها تكثيف حملات التوعية والتثقيف للحد من هذه الظاهرة وانقاذ وإصلاح من وقعوا في الخطأ اثناء التعاطي “.