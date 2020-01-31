محاسب قانوني تعلن اعتصامها بسبب مضايقات متعمدة تواجهها في العمل

(المستقلة).. اعلنت المحاسب القانوني ومراقب حسابات ايمان الهاشمي استمرار اعتصامها الذي اعلنته منذ اشهر بسبب “وضع عملي المنفرد بي وحدي والذي مازال قائما بنفس الوضع”، حيث بقيت على الرصيف بجانب قطعة تعريفية (منذ الصباح وحتى المساء) امام انظار الرأي العام .

وقالت الهاشمي في رسالة وجهتها لـ(المستقلة) ان الامر يتعلق بعملها وهو “حالة خاصة ومنفردة منذ فترة طويلة وما زال قائما لغاية اليوم”.

واضافت “حصيلة عملي لعام ٢٠١٩ لا تساوي 1% من نقاط العمل وقد أضطررت لبيع مصوغاتي الذهبية تباعا ثم أستدنت مبالغ نقدية ، علما بأني احتفظ بكل الوثائق والمستندات التي تثبت صحة كلامي “.

واشارت الى أنها ابلغت “بشكل متواصل” عن موضوع عملها الجهة المختصة “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” ، وأن آخر طلب قدمته الى مجلس المهنة في ٢٣/١ فيما قدمت يوم امس ٣٠/١ طلبا اخر .

واوضحت أن “زملائي بالمهنة يعرفون بموضوع عملي”، ما أن “السلطة القضائية تعرف موضوع عملي ، حيث قدمت دعوى قضائية لأكثر من مرة (في محكمة الكرخ/بغداد) بدءا من تاريخ 31/1/2018 واحتفظ بكل الدعاوي القضائية وتفاصيلها ونتائجها” .

وتابعت كما أن “أغلب منظمات المجتمع المدني المحلية تعلم بموضوع عملي بعضها المختصة بحقوق الانسان ومنها القانونية” ، منوهة الى أنها “بلغت العديد بأن مهنتي هي رغبتي وطموحي وهدفي منذ عشرات السنين ، كما انها بوضع ممتاز من جميع النواحي منها الاجتماعية والاقتصادية وحالة عملي تمثل وضع منفرد ، ومهنتي في تقدم متواصل وجميع اهل المهنة يعملون بشكل ممتاز الا وضع عملي كحالة وحيدة ، علما بأنه لا يوجد أي شخص يعمل بالمهنة يبيع ذهبه ويستدين عدة مرات مبالغ نقدية بسبب وضع عمله” .

وحذرت من ان “أي حدث سلبي او سيء يخصني فهذا يعني بأنه مرتب ومقصودا لي”، مطالبة بأن يتم مواجهتها بأي معلومات تخالف ما تعلنه.

وواوضحت الهاشمي بأنها “منذ سنين طويلة بلغت عدة جهات رسمية بأني : لم أكلف أو أوكل أو أخول أي شخص بأداء أي عمل يخصني ، وهذا يعني أي موضوع يخصني يصدر من قبل أي شخص يعتبر باطلا وغير قانوني”. .

واكدت أنه في حالة استمرار محاربتها في عملها ومنع المراجعين من الوصول اليها من جهات لم تسمها فأنها ستواصل عرض حالتها على الرأي العام والجهات المختصة حتى التوصل الى حل.

وكانت الهاشمي قد اشارت الى انها تعرضت الى المضايقات في عملها ومنع المراجعين من الوصول الى مكتبها بالقوى، مبينة أن ذلك تكرر في ثلاث محافظات.

وشددت على أن ذلك يعد ” تقييداً لحريتي بالعمل وكذلك سرقة حقي بالعمل دون وجه حق وهذا مخالف لكل القوانين المحلية والعالمية”.