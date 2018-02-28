مجهولون يعتدون على منزل رئيس تحرير جريدة الرفاعي بذي قار

(المستقلة)..قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان مجهولين اقدموا،في ساعة متاخرة من ليلة امس الاول، بالاعتداء على منزل الصحفي (عادل الركابي) رئيس تحرير جريدة الرفاعي بمحافظة ذي قار .

ونقلت الجمعية عن الصحفي لؤي عوّاد قوله ان :”مسلحين مجهولين قاموا بالاعتداء ليلا على منزل الزميل عادل الركابي و أضرموا النيران بسيارته الخاصة و لاذوا بالفرار”.

واشار عواد الى وجود “صعوبة بالتعرف على الأشخاص كونهم كانوا ملثمين وفق ما ظهر بكاميرا المراقبة الخاصة بمنزل الركابي مما يعرقل عملية التعرف على الجهة التي دفعتهم للاعتداء”.

و رجح ان “تكون حادثة الاعتداء ناتجة عن الانتقاد المتكرر الذي يوجهه (عادل الركابي) الى الأحزاب وأداءها في المحافظة”.

وطالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الجهات الامنية بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث الذي تعرض له منزل (عادل الركابي) و التقصي عن الجهات التي تقف وراء الحادث، كما طالبت بحماية حياته وحياة عائلته من اي احتمال لتكرار اعتداء اخر.