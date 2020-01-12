مجهولون يطلقون النار على مواطن في كربلاء ويردوه قتيلا

(المستقلة)/علي النصر الله /.. ذكرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، إن مواطنا يعمل في أسواق تجارية غربي المحافظة اغتيل بإطلاق ناري أدى الى مقتله على الفور .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” مفارز قيادة الشرطة استخبرت بوجود حادث قتل في منطقة حي القادسية 5 كم غربي المدينة ، وعلى الفور تم التوجه لمكان الحادث لمعرفة اسباب الحادث “.

وأوضح إن “المفارز الأمنية تعرفت على جثة المجنى عليه ويدعى ( بلاسم هلاهل مرشد الجنابي) مواليد 1974 الذي يسكن في حي الحر ، وتم اغتياله من قبل مجهول في محل عمله بحي القادسية كونه يعمل صانع في أسواق تجارية تسمى ( أسواق برشا ) “.

وأشار المصدر الى إن “المجنى قتل من قبل أحد الأشخاص بواسطة رميه بالرصاص من بندقية أمام باب محل جاره ، مما أدى لقتله على الفور”.

وأكد المصدر الأمني إن “التحقيقات الأمنية لا زالت جارية لمعرفة الاسباب وكشف ملابسات الحادث “.