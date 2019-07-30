مجهولون يطلقون النار على مصور قناة الانبار قرب منزله في المدينة

(المستقلة)..تعرض مصور قناة الانبار الفضائية محمود العزاوي لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله في الرمادي امس الاثنين.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، عن العزاوي قوله ان مجموعة من المسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار عليه قرب منزله في حي التأميم، متوقعا ان تكون خلف هذه الحادثة مجاميع إرهابية بسبب تغطياته المستمرة للعمليات الحربية خلال فترة تحرير محافظة الانبار.

وأشار الى ان القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث، ويجري البحث عن الجناة.

ودعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الجهات الامنية الى توفير الحماية الكافية للصحفي محمود العزاوي وعائلته، لحين إلقاء القبض على الجناة وتسلميهم للعدالة.