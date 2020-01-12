مجهولون يطلقون النار على المتظاهرين في كربلاء واصابة ثلاثة

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، إن اشخاصا مجهولين يرتدون ملابس مدنية قاموا بإطلاق نار على المتظاهرون في ساحة التربية بمدينة كربلاء ، ما ادى الى إصابة ثلاثة متظاهرين بجروح بليغة ومتوسطة.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) ان ما إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإخبارية من أخبار بشأن قتل متظاهري كربلاء ،غير دقيق “.

وأوضح إن “ما حصل هو اطلاق نار من قبل اشخاص مدنيين مجهولين من ضمن المتظاهرين في ساحة التربية ، مما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص احدهم اصابته بليغة بالرأس وأخرى متوسطة ، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث “.

وأشار المصدر الى إن “شرطة كربلاء المقدسة والاجهزة الأمنية كافة هي مكلفة بحماية المتظاهرين والناشطين واهالي المدينة والزائرين “.

ودعا المصدر الأمني ، عدم “الانجرار خلف الشائعات والأخبار المزيفة التي تبثها بعض الصفحات المغرضة ” (حسب قوله).