مجموعة من جراحون هنود ينجحون في إزالة أكبر ورم دماغي

(المستقلة) … أجرت مجموعة من الجراحين من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية قامت خلالها بإزالة ورم في دماغ بشري يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام.

“The tumour was much bigger than his head, protruded from the skull and his scalp grew over it” https://t.co/mfSCGuFeKP

