مجموعة مجلي تحصل على حقوق إنتاج حضرية لأجهزة فحص الكورونا السريعة

(المستقلة).. حصلت مجموعة مجلي العالمية التي يمتلكها العالم الفلسطيني البروفسور عدنان مجلي على الحقوق الحصرية لتصنيع وتوزيع أجهزة فحص سريعة لفايروس كورونا تسمى VITAK-19″”.

وكانت صحيفة هيرالد ستاندارد هي صحيفة يومية في يونيونتاون , قد نشرت في عدها الصادر اليوم الخميس الخبر مشيرة إلى أن هذه الأجهزة ستتوفر للمجمعات الطبية في أمريكا والعالم في الساعات القادمة.

يذكر أن :”مجموعة مجلي تحمل اسم MIG USA “وهي شركة قابضة مقرها العام في ولاية كارولينا الشمالية، بالإضافة إلى عدة مقار حول العالم بينها مقر إقليمي في مدينة رام الله، ويتركز عملها في قطاعات التكنولوجيا الطبية والأدوية والبحوث السريرية.

وقالت الصحيفة الامريكية أن الشركة تمتلك الآن كمية كبيرة من مجموعات الاختبار (أجهزة الفحص) لتزويد احتياجات الطوارئ.

وذكرت أن, الشركة ستوفر 500000 مجموعة في غضون 24-48 ساعة و 100000 في اليوم بعد ذلك.

ويجري هذا الفحص السريع من خلال الحصول على عينة دم من أطراف الأصابع بحيث تظهر النتائج في حوالي 8 دقائق. ويمكن أيضًا إجراء الاختبار ذاتيًا، على غرار الفحص المنزلي لمرض السكري، مما يسمح للأفراد أو مقدمي الرعاية الصحية بإتباع التعليمات المقدمة داخل المجموعة.

بدوره صرح البروفيسور عدنان مجلي، الرئيس التنفيذي للشركة بالقول: “نحن في شركة MIGUSA متحمسون للغاية لامتلاك الفحص VITAK-19 والذي سيكون له تأثير كبير على الحرب ضد فيروس كورونا”.

وأضاف: “تعمل أداة الفحص هذه على كشف الفيروس بسرعة وكفاءة ونحن نعمل بشكل مكثف جدا من اجل توفير هذه الأجهزة لجميع المجتمعات الطبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

وقال : “إن الشركة استعانت بفريق بحث وتطوير قدير للعمل على تطوير مجموعة واسعة من حلول مكافحة الفيروسات لضمان الاستجابة الفورية والتدابير الوقائية لمكافحة الأمراض المشابهة لفيروسات الكورونا.”

مصدر الخبر : heraldstandard