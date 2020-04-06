مجموعة النفط والغاز الإيطالية بالبصرة تعلن العمليات في حقل الزبير مستمرة

( المستقلة).. قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني إن الصواريخ التي سقطت في جنوبي العراق كانت بعيدة نسبيا عن حقل الزبير الذي تعمل فيه، فيما اشارت الى ان العمليات في الموقع مستمرة.

وقالت المتحدثة باسم إيني، ان ”جميع العاملين في الحقل بخير والإنتاج لم يتأثر”، مشيرة الى ان ”الحادث كان بعيدا نسبيا عن موقعنا“.

وكان مصدر امني مسؤول افاد يوم الاثنين بتعرض شركة هاليبرتون النفطية الامريكية في محافظة البصرة جنوبي العراق الى قصف صاروخي.

وقال المصدر، ان قرابة 4 – 5 صواريخ استهدفت مقر الشركة في البرجسية مما اسفر عن الحاق اضرار مادية طفيفة.

وأضاف ان احد الصواريخ وقع قرب بئر عشرين النفطي بين ناحية سفوان وقضاء الزبير. واشار المصدر الى ان العمال الامريكيين كانوا قد غادروا الشركة ولا يتواجد فيها سوى العراقيين.