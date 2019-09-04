مجلس ميسان يناقش ايجاد الحلول لموضوع المتطوعيين المجانيين في تربية المحافظة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..ناقش مجلس محافظة ميسان خلال اجتماعه الدوري موضوع المتطوعين المجانيين ومواضيع اخرى.

وقال بيان للمجلس تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاربعاء” ان مجلس المحافظة ناقش باجتماعه الدوري بجلسته الاعتيادية المرقمة (٢٤٤) عددا من المواضيع المهمة التي تخص المحافظة.

واشار الى انه ناقش موضوع المتطوعين المجانيين في مديرية تربية ميسان من اجل ايجاد الحلول اللازمة لهذا الموضوع ، موضحا بانه سيخاطب الجهات المعنية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

واضاف البيان كما تمت مناقشة القراءة الاولى للمصادقة على موازنة تنمية الاقاليم التكميلية لمحافظة ميسان للمشاريع الاستثمارية لسنة ٢٠١٩ .مبينا انه تمت مناقشة تقرير لجنة الأعمار والتطوير حول الموازنة الاستثمارية للمحافظة وتحديد الأولويات لتوفير الخدمات

ونوة البيان الى مناقشة المبلغ المخصص لتأهيل الشبكة الكهربائية للقرى التابعة لمنطقة المعيل مع تنفيذ مغذي مستقل والمصادقة على المبلغ. بالإضافة الى مناقشة البريد الوارد.