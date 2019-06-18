مجلس ميسان يطالب بلدية العمارة بتوزيع قطع أراضي لعوائل الشهداء و الجرحى

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..دعا مجلس محافظة ميسان، مديرية بلدية العمارة الى توزيع الاراضي على الشهداء والجرحى.

وقال نائب رئيس المجلس جواد رحيم الساعدي لـ(المستقلة) اليوم الثلاثاء، انه ترأس الاجتماع المنعقد في مجلس المحافظة وبحضور عدد من أعضاء المجلس وهيئة الحشد الشعبي و مدير بلدية العمارة لمناقشة توزيع قطع أراضي لعوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية وكذلك الجرحى.

واشار الى الاتفاق على مخاطبة محافظ ميسان بعدة امور “لمتابعة حل المشاكل العالقة مع الوزارات لأجل تهيئة الأراضي للبلدية” .

وبين الساعدي ان المجلس خاطب المحافظة على ان يكون توزيع الاراضي ضمن المقاطعة 14 حصرا لشريحة الشهداء، وما زاد منها يكون لفئة الجرحى، داعيا الى تعاون الدوائر ذات العلاقة مع مديرية البلدية بخصوص تهيئة الارض.

ولفت الى ضرورة المتابعة بخصوص حل المشاكل العالقة مع الوزارات لاجل تهيئة الاراضي لمديرية البلدية