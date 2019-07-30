مجلس ميسان يطالب بتمديد مدة التقديم للفصل السياسي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..طالبت لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة ميسان، الامانة العامة لمجلس الوزراء بتمديد مدة التقديم على الفصل السياسي

وقالت رئيسة لجنة حقوق الانسان رقية النوري لـ(المستقلة) نطالب لجنة الفصل السياسي – الامانة العامة لمجلس الوزراء بتمديد مدة تقديم معاملات الفصل السياسي، مشيرة الى ان المدة المقررة محصورة وهنالك ضغط كبير على دائرة الخزينة والدوائر الاخرى

واشارت الى ان اعداد المواطنين المستفيدين من هذا القرار كبيرة جدا وتحتاج الى ان تمدد فترة التقديم ليتسنى للمواطنين مراجعة الدائرة لإنجاز معاملاتهم .

النوري طالبت بتقليل الروتين بترويج هذه المعاملات وضرورة توزيع المهام على اكثر من لجنة وتقليل الازدحام الهائل على دائرة الخزينة،مؤكدة انها تلقت العديد من شكاوى المواطنين الكرام بهذا الخصوص .