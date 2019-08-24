مجلس ميسان يطالب بتطوير منفذ الشيب ويتوعد الحكومة الاتحادية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..طالب مجلس محافظة ميسان الحكومة الاتحادية بتطوير منفذ الشيب الحدودي مع ايران متوعدا الحكومة الاتحادية بوقفة في حالة عدم التنفيذ.

ودعا نائب رئيس المجلس جواد رحيم الساعدي الى تخصيص مبلغ ٥٠%من المبالغ المخصصة للمحافظة من المنفذ لتنفيذ مشاريع تخدم المنفذ ، موضحا ان هذه المطالبة بسبب رداءة الطريق الواصل بين مركز المحافظة والمنفذ

ولفت الساعدي الى خطورة هذا الأمر على حياة المواطنين الذين يسلكون هذا الطريق، الذي يعدّ خطاً تجارياً مهماً، ومسلكاً للمواطنين لأداء الزيارات الدينية بين العراق وإيران ، محملاً الحكومة الاتحادية “مسؤولية ذلك لعدم جديتها في إنجاز وتطوير المنفذ.

وأكد الساعدي ان مجلس المحافظة سيتخذ موقفاً، إذا لم يتم صيانة الطريق وتطوير المنفذ لكون المعبر لايرتقي لأن يكون واجهة دولة.