مجلس ميسان يطالب بإيقاف تنقلات حراس سجن العمارة المركزي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..طالب مجلس محافظة ميسان، الاربعاء، الجهات المعنية بإيقاف تنقلات حراس سجن العمارة المركزي معللا ذلك بان اعداد حراس السجن غير كاف لتامين السجن وفق الضوابط

وقال بيان عن المجلس تلقته (المستقلة) ان مجلس المحافظة خاطب الجهات المعنية بإيقاف تنقلات حراس سجن العمارة المركزي كون إعداد حراس السجن غير كاف لتامين السجن وفق المعايير الموضوعة لتأمين السجون .

واشار البيان الى ان المجلس استضاف في اجتماعه الدوري مجموعة من ممثلي متظاهري سجن العمارة المركزي بشأن نقل 150 منتسب الى سجن الناصرية .

واوضح ان الاجتماع ناقش تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن الواقع الأمني في المحافظة، لافتا الى مناقشة مواضيع أخرى تخص المحافظة .