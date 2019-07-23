مجلس ميسان يحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية التلكؤ في اقامة المشاريع الاسترتيجية  

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..حمل نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية التلكؤ في اقامة المشاريع المتلكئة في عموم المحافظة.

وقال الساعدي لـ(المستقلة) ان الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تلكؤ وزارتها في اقامة المشاريع الاسترتيجية المهمة في ميسان، مشيرا الى إنه في كل موازنة نسمع من بعض المعنيين المباشرة بتنفيذ بعض المشاريع المتلكئة لكن للأسف لم نر التطبيق والواقعية بالعمل .

واوضح ان الحكومة المحلية في المحافظة طالبت ومازالت تطالب مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، وممثلي ميسان في البرلمان بمتابعة المشاريع المتلكئة منذ سنوات في المحافظة ،متمنيا ان تفي الوزارت بعهودها التي قطعتها للمحافظة اثناء زيارتها لهذه المشاريع الحيوية.