مجلس ميسان:  الكهرباء المستوردة لا تكفي المحافظة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..قال عضو مجلس محافظة ميسان محمد السوداني،الثلاثاء ان الطاقة المجهزة سواء المستوردة من جمهورية ايران الاسلامية او الواردة من الشبكة الوطنية لا تكفي لتجهيز المحافظة بدون ساعات قطع.

واشار السوداني الى ان”هناك مشكلة في توزيع الطاقة الكهربائية بسبب وجود محطات قديمة لا تتحمل درجات الحرارة العالية التي تشهدها المحافظة حاليا”.

واوضح، ان “ساعات التشغيل في المحافظة تتم بحسب نظام 4 تشغيل و 2 اطفاء، لكن ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى نصف درجة الغليان تسببت وبشكل كبير جدا في تردي وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق”.

وكشف، عن وجود خطة موضوعة من قبل حكومة ميسان المحلية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة”.

وكانت تظاهرات غاضبة انطلقت صباح اليوم في محافظة ميسان وتحديدا في حي الامام الصادق على خلفية الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.