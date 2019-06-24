مجلس محافظة الديوانية يسحب يد المحافظ سامي الحسناوي لحين انتهاء استجوابه بقضايا فساد

(المستقلة) …. اعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن سحب يد المحافظ سامي الحسناوي عن اداء مهامه لحين الانتهاء من الاستجواب والدعاوى المرفوعة بحقه امام المحاكم ومجلس مكافحة الفساد.

وقال المجلس في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه، انه “عقد جلسة طارئة واتخذ عددا من القرارات التي تخص المحافظة، منها، انهاء عطلة الفصل التشريعي المتخذة في جلسة مجلس المحافظة سابقا وذلك لغرض حسم موضوع المصادقة على خطة تنمية الاقاليم للعام الحالي 2019 وكذلك حسم جملة من الموضوعات المهمة والتي تخدم المصلحة العامة في المحافظة”.

واضاف انه “قرر سحب يد المحافظ سامي الحسناوي عن اداء مهام عمله ولحين الانتهاء من الاستجواب والدعاوى المنظورة امام المحاكم ومجلس مكافحة الفساد، استنادا الى توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من مجلس المحافظة ولوجود دعاوى منظورة امام المحاكم والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد”.

واشار المجلس الى انه “كلف نائب المحافظ مالك كاظم كاطع، بمهام عمل محافظ الديوانية المسحوب اليد لحين الانتهاء من استجوابه، والغاء قرار مجلس المحافظة الخاص بتنصيب رئيس لهيئة الاستثمار في الديوانية، وذلك كونه مخالف للشكلية القانونية المنصوص عليها في تنصيب المدراء العامين”.

وأفاد المجلس بأنه “قرر الغاء قرار مجلس المحافظة الخاص بتسمية باسم عبد عطية رئيسا للجنة بلدية المركز في مجلس المحافظة والابقاء على ميثم موسى خسباك رئيسا للجنة بلدية المركز وبلدية الدغارة، وتثبيت المهندس الاقدم ضياء رحمن مديرا لمديرية مجاري الديوانية”.