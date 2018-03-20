مجلس كربلاء يقرر إيقاف استبيان  يروج لجهة سياسية وزع  بأمر المحافظ

(المستقلة)..صوت مجلس محافظة كربلاء المقدسة على إيقاف استبيان وزع على دوائر المحافظة بتوجيه من قبل المحافظ عقيل الطريحي ،

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة علي المالكي ان المجلس قرر إيقاف الاستبيان الذي يعده قسم النوع الاجتماعي في محافظة كربلاء ويتم توزيعه على دوائر المحافظة بأمر الطريحي وهذا يعد مخالفة قانونية كونه يروج لجهة سياسية ،

واضاف المالكي ان المجلس قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة جميع تفاصيل الاستبيان ولماذا يتم استخدام الدوائر الحكومية لأغراض انتخابية ،

لافتاًً الى ان فقرات الاستبيان تدعو لأنتخابات قائمة محددة وفيها جدول يوضح إنجازات الدكتور حيدر العبادي في محاولة للترويج السياسي لهذه الشخصية دون غيرها

و وزعت الاستمارات على المدراس والدوائر الحكومية الاخرى وهذا امر مرفوض وسبق ان أصدر مجلس النواب قرار بمنع استخدام الدوائر الحكومية لأغراض انتخابية

‏‫