مجلس كربلاء يصادق على الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. صادق مجلس محافظة كربلاء ، مساء الثلاثاء،بالاجماع على الخطة الأمنية التي أعدتها قيادتي عمليات الفرات الأوسط وشرطة كربلاء الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام وتأمين حماية ملايين الزائرين .

وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ كربلاء نصيف الخطابي في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) إن “الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة العاشر منه ، تم مناقشتها من قبل القيادات الأمنية لعمليات الفرات الأوسط وشرطة كربلاء وبحضور رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صودقت بالإجماع “.

وأضاف لدينا “الثقة الكبيرة بقواتنا الأمنية وقادتها ، وكما لدينا تجارب مهمة قبل أيام انجحت مهرجان كبير وهو مهرجان بطولة غرب اسيا ، وتفويج الحجاج ، وزيارة عرفه ، وعيد الأضحى المبارك ” كما لها “الخبرة الكبيرة في الزيارات المليونية “.

وأشار الى إن “هناك تنسيق عالي مع العتبات المقدسة الحسينة والعباسية عليهما السلام ، كذلك الحشد الشعبي ، كون الحشد ركن خاص من الخطة الأمنية “.

واعلن الخطابي عن “استعداد حكومة كربلاء المحلية والقيادات الأمنية التنسيق مع الوزارات الاتحادية لاستقبال ملايين الزوار من الأول من شهر محرم وحتى العاشر منه ذكرى واقعة الطف واستشهاد الامام الحسين عليه السلام “.